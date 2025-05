Percorso teatrale per bambini e adulti la nuova iniziativa di Ted x Cesena

TEDx Cesena lancia "Come le lucciole: piccoli e luminosissimi", un innovativo percorso teatrale dedicato a coppie di adulti e bambini. Immerso nel verde della Casa di Gesso, questo progetto offre un'opportunità unica per esplorare il mondo del teatro e delle arti sceniche, stimolando la creatività e il legame tra generazioni. Un'esperienza da vivere insieme, tra divertimento e apprendimento.

Ted x Cesena propone una nuova e inedita iniziativa alla Casa di Gesso, il centro culturale e formativo immerso nel verde delle campagne di San Vittore a Cesena. Si tratta di "Come le lucciole: piccoli e luminosissimi", il percorso di teatro e arti sceniche per coppie di adulti e bambini

