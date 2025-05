Perché quando sono arrabbiata piango?

Quando la rabbia si trasforma in lacrime, molte donne si trovano a fare i conti con emozioni complesse e profonde. Questo fenomeno non è segno di fragilità, ma piuttosto il risultato di anni di condizionamenti sociali che impediscono l'espressione diretta della rabbia. Scopriamo insieme le radici di questa reazione emotiva e come affrontare la rabbia in modo più sano e consapevole.

Ti è mai successo di piangere per rabbia? Non perché fossi triste, ma perché ti sentivi sopraffatta, bloccata, senza alternative. A molte donne capita. Non perché siano fragili, ma perché non è mai stata data loro la possibilità di esprimere la rabbia in modo diretto. Fin da bambine, abbiamo imparato che arrabbiarci "non sta bene", che alzare la voce è da isteriche, che è più accettabile piangere che perdere la calma. Per tutta la vita ci hanno detto che siamo troppo emotive, col risultato che alcune emozioni – soprattutto la rabbia – ci sono praticamente state negate. Il tabù delle emozioni nei contesti "seri"...

Eleonora Giorgi parla del cancro al pancreas: «Ogni tanto piango, ma non mi sono mai arrabbiata. Durante la nostra vita facciamo tante cavolate e sprechiamo il nostro tempo» - «In questo anno e quattro mesi non mi sono mai arrabbiata», ha proseguito l'attrice, «Ogni tanto piango, ma non mi sono mai arrabbiata. Sono fatalista, credo in un ordine superiore delle ...

