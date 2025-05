Perché gli adolescenti vogliono sempre essere localizzati e quali sono i rischi | la parola alle esperte

L'uso crescente delle app che consentono agli adolescenti di condividere la propria posizione in tempo reale riflette un desiderio di connessione e fiducia tra coetanei. Tuttavia, questa pratica può comportare rischi emotivi e di controllo. In questo articolo, esperti del settore esaminano le implicazioni di tale comportamento e offrono consigli ai genitori su come affrontare l'argomento con i propri figli.

Sempre più adolescenti scelgono di condividere in tempo reale la propria posizione con gli amici tramite app. Una pratica vissuta come segno di fiducia e connessione, ma che può nascondere rischi emotivi e di controllo. Gli esperti invitano pertanto i genitori a parlarne apertamente e a insegnare ai ragazzi a stabilire confini e usare la tecnologia con consapevolezza...

