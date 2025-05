Perché 4 ex manager Volkswagen sono stati condannati per truffa

Quattro ex manager della Volkswagen sono stati condannati per truffa in relazione allo scandalo Dieselgate, che ha scosso l'industria automobilistica globale dieci anni fa. Questa sentenza segna un importante passo nella giustizia per le pratiche scorrette della casa automobilistica tedesca, accusata di aver manipolato i software per eludere i controlli sulle emissioni, ingannando consumatori e autorità.

