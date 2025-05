Per lui è meglio di no Garlasco Salvo Sottile parla di Alberto Stasi e lo dice così

Il caso di Chiara Poggi continua a intrigare e dividere l'opinione pubblica, anni dopo la sua tragica scomparsa. Durante un recente episodio del podcast Un Altro Pianeta, il giornalista Salvo Sottile ha espresso la sua visione su Alberto Stasi, mettendo in luce aspetti controversi e ipotesi che alimentano ulteriormente il dibattito sulla verità dei fatti. Scopriamo insieme le sue considerazioni.

Il caso di Chiara Poggi non smette di suscitare interesse e dibattiti, anche a distanza di anni. Recentemente, il giornalista Salvo Sottile ha condiviso la sua opinione durante un episodio del podcast Un Altro Pianeta, condotto da Hoara Borselli. Sottile ha offerto una prospettiva personale su una vicenda che ha segnato la storia della cronaca nera italiana, ponendo particolare attenzione su Alberto Stasi, l’unico condannato per il delitto avvenuto nel 2007. Durante la conversazione, Sottile ha evidenziato un aspetto spesso trascurato: la coerenza di Stasi nel dichiararsi innocente. “È sempre rimasto coerente alla sua verità, non ha mai cercato scorciatoie e si è sempre dichiarato innocente”, ha detto Sottile, sottolineando il dramma di un giovane che, nonostante una laurea in ingegneria, ha passato gli anni più importanti della sua vita in carcere... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Per lui è meglio di no”. Garlasco, Salvo Sottile parla di Alberto Stasi e lo dice così

