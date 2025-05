Per lui è meglio di no Garlasco il commento di Salvo Sottile su Alberto Stasi e le nuove indagini

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi continua a essere al centro di controversie e discussioni, quasi vent'anni dopo i tragici eventi. In questo contesto, il giornalista Salvo Sottile offre il suo parere su Alberto Stasi e le recenti indagini durante una nuova puntata del podcast "Un Altro Pi". Le sue osservazioni riaccendono il dibattito sull'evoluzione di uno dei casi più seguiti della cronaca italiana.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a suscitare riflessioni e alimentare un acceso dibattito pubblico a distanza di quasi due decenni dai fatti. In questi giorni, a riaccendere i riflettori è stata la partecipazione del giornalista Salvo Sottile a una nuova puntata del podcast Un Altro Pianeta, condotto da Hoara Borselli. Durante l’episodio, Sottile ha offerto una lettura personale e lucida di una vicenda che ha segnato profondamente la cronaca nera italiana, condividendo alcune considerazioni su Alberto Stasi, l’unico condannato per il delitto avvenuto nel 2007 nella villetta di Garlasco... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

