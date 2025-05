Per Gaza non basta sfilare serve un’azione politica

L'emergenza di Gaza necessita di più di semplici manifestazioni: è cruciale un intervento politico incisivo. Le atrocità che colpiscono i bambini non bastano a smuovere l'attenzione dei media e dei politici, i quali spesso agiscono solo in risposta al consenso popolare. Questo articolo esplora l'urgenza di trasformare la sensibilità in azione, evidenziando come la politica sia guidata da dinamiche che trascendono la mera coscienza umana.

Non sono le fiamme che ardono vivi i bambini di Gaza a smuovere improvvisamente la stampa e, ora, la politica. Non è la coscienza a tirare i fili: è il consenso. La politica è un animale molto più stupido di quanto sembri. Vira quando annusa la possibilità di perdere voti, ritrova la parola quando la vergogna ha già macchiato le sue azioni e le sue omissioni. La notizia rilanciata dai quotidiani cosiddetti progressisti di una “grande manifestazione” del centrosinistra per fermare il genocidio che si consuma a Gaza è il ravvedimento tardivo nel tentativo di recuperare posizioni. La politica si muove dopo che i giornalisti si sono vergognati di aver contribuito al silenzio intorno all’eccidio... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

