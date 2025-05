Per Donald Trump Putin è completamente impazzito

Donald Trump, un tempo sostenitore di Vladimir Putin, ha mutato radicalmente il suo giudizio sul leader russo. In un post su Truth, l'ex presidente statunitense ha descritto Putin come «completamente IMPAZZITO» in risposta al recente attacco aereo su vasta scala in Ucraina, segnando un cambio di rotta significativo nella sua percezione del conflitto e delle azioni russe.

Dopo averlo sempre spalleggiato e giustificato, anche Donald Trump sembra essersi arreso all’evidenza. In un lungo post su Truth, il presidente statunitense si è sbilanciato su Vladimir Putin, accusandolo di essere «completamente IMPAZZITO», dopo il massiccio attacco aereo sull’ Ucraina compiuto dalla Russia, il più grande per numero di armi utilizzate. Secondo Trump, il presidente russo sta «uccidendo inutilmente molte persone», servendosi di droni e missili per distruggere le città ucraine; azioni imperdonabili che, secondo lui, lo porteranno alla rovina. Una presa di coscienza, quella del tycoon, che appare piuttosto tardiva, considerando che questo tipo di raid sono quasi all’ordine del giorno da tre anni, e che la strategia del Cremlino sia rimasta sostanzialmente la stessa dal 24 febbraio 2022... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Per Donald Trump, Putin è «completamente impazzito»

