Per difendere la bicicletta del vicino di casa si prende una coltellata

Un gesto di eroismo rischia di trasformarsi in tragedia: Marco Barbieri, 38enne di Montagnana, si è trovato coinvolto in un violento episodio di rapina mentre tentava di difendere la bicicletta del vicino. Come riportato dal Mattino di Padova, è stato minacciato con un coltello in un attacco che ha messo a repentaglio la sua vita per una misera due ruote.

Per una misera bicicletta ha rischiato la vita. Come riporta il Mattino di Padova, Marco Barbieri 38 anni residente a Montagnana in via Giovanni Paolo II sabato 24 maggio è stato vittima di una rapina in abitazione. Ha rischiato di ricevere una coltellata al collo. Alla fine il bandito l'ha... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Per difendere la bicicletta del vicino di casa si prende una coltellata

Desio, muore a 15 anni in bicicletta vicino a casa - The post Desio, muore a 15 anni in bicicletta vicino a casa appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Lo riporta msn.com

Consigliere neoeletto e volontario investito in bicicletta vicino a casa - Erano da poco passate le 18,15 quando Gherardi, in sella alla sua bicicletta ... vicino alla sua abitazione in via Libertà, in prossimità di un incrocio. L’allarme dei vicini di casa Immediata ... Riporta ecodibergamo.it

Investito, muore vicino a casa - Vittima un cittadino romeno di 47 anni, Ion Buzatu, che stava ritornando a casa in bicicletta dopo essersi recato al bar ad acquistare un pacchetto di sigarette e alcune lattine di bevande ... Segnala ilgazzettino.it