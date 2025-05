Pepe | Annata difficile per la Juve era importante raggiungere l’obiettivo Champions Sul ritorno di Conte… – VIDEO

Simone Pepe, ex giocatore della Juventus, ha commentato l'attuale stagione del club durante l'evento di beneficenza della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup. In un'intervista, ha sottolineato l'importanza di raggiungere l'obiettivo della Champions League, soprattutto in un periodo difficile per la squadra, e ha fatto riferimento al ritorno di Antonio Conte come una possibile chiave per il successo. Scopri di più nel video.

Pepe ha parlato a margine dell’evento di beneficenza della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup: le dichiarazioni dell’ex Juventus – VIDEO. Simone Pepe ha parlato a margine dell’ evento di beneficenza della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, a sostegno della Ricerca sulla SLA e la prevenzione del cancro. Ecco le dichiarazioni dell’ex bianconero. LA STAGIONE DELLA JUVE – «Sicuramente non è stata un’annata facile. Era importante raggiungere l’obiettivo, anche con fatica, perché ieri andando sotto è stato subito complicato. Quando una partita decisiva ti si mette male subito è complicato. Sono stati bravi a reagire e speriamo che il prossimo anno possa andare molto meglio, perché la Juve è abituata così»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pepe: «Annata difficile, per la Juve era importante raggiungere l’obiettivo Champions. Sul ritorno di Conte…» – VIDEO

Pepe: "Juve, non è stata un'annata facile. Conte? Ovunque va lascia il segno" - Intervenuto alla "Vialli e Mauro Golf Cup", Simone Pepe, ex giocatore, tra le altre, della Juventus, ha parlato anche della stagione dei bianconeri e del possibile ritorno di Antonio ... 🔗Si legge su tuttojuve.com

IL PARERE - Pepe: "Conte ha fatto un capolavoro, il Napoli non aveva una rosa da scudetto" - Alla 20ª edizione della Vialli e Mauro Golf Cup ha parlato ai media presenti l'ex centrocampista di Juventus, Palermo e Udinese, Simone Pepe. Queste le sue parole iniziando dal traguardo Champions rag ... 🔗Lo riporta napolimagazine.com

Pepe non ha dubbi: «La Juve non è per tutti. Udinese? In queste sfide c’è un fattore che può fare la differenza» - Pepe non ha dubbi: di seguito le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sulla Juventus, attesa questa sera dalla sfida allo Stadium con l’Udinese Simone Pepe è intervenuto alla Gazzetta dello Spo ... 🔗Si legge su juventusnews24.com