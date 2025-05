Pensioni potere e affari |  di chi è ostaggio la Sanità

Nel complesso panorama della sanità italiana, le pensioni sembrano essere un potere ombra che condiziona riforme vitali. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Enpam) si erge come un ostacolo, gestendo ingenti risorse finanziarie, tra cui investimenti in titoli di Stato e immobili. La sua connessione con la sanità privata amplifica il conflitto d'interessi, sollevando interrogativi su chi realmente governa le sorti della salute pubblica.

Medici di base, la cassa pensioni Enpam è un ostacolo alla riforma. Ha quote in Bankitalia, Mps, Bpm; 3 i miliardi in Titoli di Stato, altri 5,6 investiti in immobili. In affari con la sanità privata... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it