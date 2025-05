pensioni giugno 2025 pagamenti in ritardo e tagli in arrivo per i pensionati

A giugno 2025, i pensionati dovranno affrontare ritardi nei pagamenti a causa delle festività del 1° e 2 giugno. Gli accrediti partiranno dunque da lunedì 3. Oltre ai ritardi, si prevedono anche tagli che potrebbero incidere sul reddito dei pensionati. Scopri il nuovo calendario dei pagamenti e le possibili implicazioni per il futuro.

Nel mese di giugno, il pagamento delle pensioni subirà un leggero slittamento a causa di due giornate festive: domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica. Gli accrediti e i pagamenti diretti partiranno quindi da lunedì 3 giugno. Il calendario delle pensioni. Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, la distribuzione avverrà in modo scaglionato, seguendo l’iniziale del cognome secondo il seguente calendario: A – B: martedì 3 giugno. C – D: mercoledì 4 giugno. E – K: giovedì 5 giugno. L – O: venerdì 6 giugno. P – R: sabato 7 giugno (solo la mattina). S – Z: lunedì 9 giugno... 🔗 Leggi su Quifinanza.it