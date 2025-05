Pedullà | Occhio a Fabregas per l’Inter Se Inzaghi va via…

Alfredo Pedullà analizza le strategie di calciomercato dell'Inter, suggerendo che Cesc Fabregas potrebbe essere un'ipotesi intrigante per la panchina in caso di partenza di Simone Inzaghi. L'articolo esplora le potenzialità del giocatore e i possibili scenari futuri per il club nerazzurro. Scopri di più sui dettagli e le implicazioni di questa possibile trattativa.

Pedullà ha fatto il punto sul calciomercato Inter e sul nome di Fabregas per la panchina in caso di addio di Inzaghi. Alfredo Pedullà sul suo sito ha fatto il punto sul futuro di Fabregas, parlando anche di un possibile approdo all ‘ Inter. LA SITUAZIONE – «Soltanto un club potrebbe far barcollare – almeno potenzialmente – Fabregas, stiamo parlando dell’ Inter. Il profilo piace molto, ma oggi la priorità del club nerazzurro (come ribadito in conferenza stampa da Inzaghi e Marotta) va alla finale di Champions in programma sabato. E fino a quel momento qualsiasi discorso verrà respinto al mittente, com’è giusto che sia... 🔗 Leggi su Internews24.com