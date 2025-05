Pedullà | La festa del Napoli non andava rovinata che dovevano dire Oriali e Lukaku? salutare Conte?

Pedullà: «La festa del Napoli non andava rovinata, che dovevano dire Oriali e Lukaku, salutare Conte?» Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Napoli e non solo con un video su YouTube. E di fatto ha messo a tacere le voci su un presunto ripensamento di Antonio Conte. Ha detto Pedullà: « Leggo notizie provenienti dalla festa di Napoli che è stata una festa fantastica. La parola d'ordine era: "non turbiamo la festa, durante la festa non si parla di mercato". Alcune cose ve le ho dette nei passaggi precedenti, cosa vorreste aspettarvi oggi? Che Lukaku dicesse "mi dispiace che Conte vada via?"...