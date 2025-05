Pedullà | il Napoli farà un mercato fiammeggiante potrà permettersi di tutto e di più

Nel suo recente intervento su YouTube, Alfredo Pedullà prevede un mercato straordinario per il Napoli, sottolineando che la squadra avrà la capacità di fare operazioni importanti. Inoltre, ha informato che l'allenatore Tudor resterà alla Juventus fino al Mondiale per club, concentrando le sue energie su questo obiettivo. Scopriamo i dettagli delle dichiarazioni di Pedullà e le prospettive per il club partenopeo.

Pedullà: «il Napoli farà un mercato fiammeggiante, potrà permettersi di tutto e di più» L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato sul suo canale YouTube: «Tudor oggi ha comunicato attraverso l'agente che resterà alla Juventus fino al Mondiale per club. L'obiettivo è soltanto uno per la panchina della Juventus (non cita Conte ma è ovvio che si riferisca a Conte, ndr). Non cambierà nulla sull'organigramma della Juventus malgrado voci che riguardano solo il millantato». Pedullà prosegue: «Durante questa straordinaria festa del Napoli, De Laurentiis ha confermato lo scenario prospettato il 7 maggio legato a De Bruyne con la visita della moglie che intanto ha preso casa...