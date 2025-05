Pediatria Simone Pilloni dell’Università di Parma guida la squadra vincente ai Clinical Games 2025

Simone Pilloni, specializzando al quinto anno in Pediatria all'Università di Parma, ha trionfato guidando la sua squadra ai Clinical Games 2025, svoltisi a Pizzo Calabro dal 22 al 25 maggio. L'evento ha visto la partecipazione di 84 specializzandi provenienti da tutta Italia, un'opportunità unica per mettere alla prova le proprie competenze cliniche in un ambiente competitivo e stimolante.