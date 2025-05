Pediatri italiani si fermano in ricordo dei 9 figli della collega di Gaza

I pediatri italiani si uniscono in un gesto di solidarietà e commozione per onorare la memoria dei nove figli di una collega pediatra uccisi in un attacco a Gaza. La Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) ha indetto un minuto di silenzio, che si terrà domani, per ricordare tutte le vittime infantili dei conflitti, un richiamo alla necessità di pace e protezione per i bambini in ogni parte del mondo.

