Peacemaker 2 | James Gunn conferma i legami con Superman e anticipa un cameo clamoroso

La seconda stagione di Peacemaker sarà strettamente connessa al nuovo universo DC inaugurato da Superman, con sorprese e ospiti speciali che non saranno svelati in anticipo. Il trailer ufficiale della seconda stagione di Peacemaker ha già sollevato grande curiosità tra i fan, confermando la presenza di alcuni volti familiari del DC Universe come Guy Gardner (Nathan Fillion) e Hawkgirl (Isabela Merced), entrambi legati alla nuova Justice League che vedremo nel reboot di Superman. Ma a quanto pare, questi non saranno gli unici collegamenti tra la serie e il nuovo corso del DCU guidato da James Gunn... 🔗 Leggi su Movieplayer.it