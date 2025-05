Pd e Arezzo2020 | Sulla caserma di via Filzi vogliamo la verità e un consiglio comunale aperto

I gruppi consiliari Pd e Arezzo 2020 chiedono trasparenza sulla questione della caserma di via Filzi, richiedendo un consiglio comunale aperto. Dopo numerose interrogazioni e promesse non mantenute da parte della giunta Ghinelli, è fondamentale che cittadini, associazioni e commercianti siano coinvolti nel dibattito, affinché si faccia finalmente chiarezza su un tema di grande rilevanza per la comunità.

Dichiarazione dei gruppi Consiliari Pd e Arezzo 2020. "Dopo innumerevoli interrogazioni da parte dei gruppi consiliari Pd e Arezzo 2020, dopo svariate dichiarazioni e promesse di vari esponenti della giunta Ghinelli è arrivato il momento che tutti i cittadini, le associazioni, i commercianti...

Pd e Arezzo2020: "Sulla caserma di via Filzi vogliamo la verità e un consiglio comunale aperto" - I gruppi di opposizione attaccano la giunta: "Non bastano più le chiacchiere o sperare che la proprietà rispetti l'ordinanza e metta in sicurezza l'area, è tempo di atti forti e concreti"

Cantiere di via Filzi, attacco del Pd: "Ghinelli e Tanti falsificano la realtà" - I consiglieri Caneschi e Donati: "Sindaco e vice vogliono coprire scelte scellerate e nel frattempo il cantiere è pieno di topi e zanzare"

