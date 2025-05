Pavard a Sky Sport | La finale di Champions era un obiettivo che ci eravamo posti a inizio stagione

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in vista della finale di Champions League. Nel media day di Appiano, Pavard ha sottolineato come raggiungere quest'importante traguardo fosse un obiettivo fissato sin dall'inizio della stagione, mettendo in luce la determinazione della squadra e l'importanza dell'evento in arrivo.

Pavard ha parlato a Sky Sport verso la finale di Champions League: le dichiarazioni del difensore francese. Il difensore dell' Inter Benjamin Pavard ha rilasciato un'intervista a Sky Sport durante il media day che si è svolto ad Appiano, in preparazione per la finale del 31 maggio contro il PSG all'Allianz Arena di Monaco. LE PAROLE DI PAVARD – «La finale di Champions era un obiettivo che ci eravamo posti a inizio stagione. Questa squadra non è cambiata molto negli ultimi anni e ha giĂ fatto la finale di Istanbul due anni fa. Quindi la prepareremo come sempre senza metterci pressione. Analizzeremo il PSG e faremo di tutto per vincere...

