Pavan punge la Roma | Andate a vedere quanti rigori e favori ha avuto Il Venezia se l’è giocata altrove hanno…

Nel suo recente intervento su “Tastiera Velenosa”, il giornalista e tifoso juventino Massimo Pavan esprime la sua delusione per l’arbitraggio di Venezia-Juventus, conclusosi con una vittoria per 3-2 dei bianconeri. Pavan non si limita a discutere del match, ma critica anche il presunto favoritismo verso altre squadre, sollevando interrogativi e polemiche sul fair play nel calcio italiano.

Il giornalista e tifoso juventino Massimo Pavan, sul suo canale YouTube “Tastiera “Velenosa“, si è lamentato molto dell’arbitraggio del match Venezia-Juventus, terminato per 3-2 a favore dei bianconeri, ma se l’è presa anche con altre squadre che secondo lui non si sono impegnate (chiaro riferimento al Torino che ha perso in casa contro la Roma . L'articolo Pavan punge la Roma: “Andate a vedere quanti rigori e favori ha avuto. Il Venezia se l’è giocata, altrove hanno.” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Pavan: “La Roma ha fatto 180 milioni di plusvalenze senza essere sanzionata... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Pavan punge la Roma: “Andate a vedere quanti rigori e favori ha avuto. Il Venezia se l’è giocata, altrove hanno…”

Juve, Pavan: “Tudor con la Roma ha una sconfitta da vendicare” - Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor, e del suo score personale contro la Roma. Ecco un estratto delle sue parole: “Igor Tudor non ha ... 🔗Si legge su msn.com

Monchi punge la Roma: “Non era facile portare giocatori” - Alla Roma non era semplice perché è una squadra dove devi arrivare a guadagnare sempre”. Articolo completo: Monchi punge la Roma: “Non era facile portare giocatori” dal blog Roma news L ... 🔗Lo riporta msn.com