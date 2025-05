Paura sulla Tofana di Mezzo | 19enne soccorso in elicottero dopo una caduta

Attimi di paura ieri pomeriggio sulla Tofana di Mezzo, dove un 19enne è stato soccorso in elicottero dopo una caduta. Due giovani escursionisti, mentre tentavano una scorciatoia, si sono trovati in difficoltà, finendo in un ripido canale di ghiaia ed erba. Mentre uno di loro è riuscito a scendere senza problemi, la situazione per l'altro si è rivelata critica, richiedendo l'intervento urgente dei soccorsi.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri sulla Tofana di Mezzo, dove due giovani escursionisti si sono trovati in difficoltà dopo aver imboccato una scorciatoia lungo un sentiero. I due sono finiti in un ripido canale di ghiaia ed erba. Il primo è riuscito a scendere senza problemi, ma

