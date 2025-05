Paura per Miley Cyrus ricoverata in terapia intensiva | Un' infezione brutale

Miley Cyrus è attualmente ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione contratta durante le riprese del suo nuovo film sulla Hollywood Walk of Fame. Una decisione presa d'impulso durante la lavorazione ha avuto conseguenze inaspettate, compromettendo la sua salute. Questo episodio preoccupa i fan e aggiunge ulteriore tensione al lancio del suo nono album in studio, "Something Beautiful".

Una decisione presa d'impulso che poteva costarle molto cara. Miley Cyrus ha rivelato di aver contratto una grave infezione dopo aver girato alcune scene del suo nuovo film sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Il progetto accompagna il nono album in studio della popstar, "Something Beautiful"... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Paura per Miley Cyrus, ricoverata in terapia intensiva: "Un'infezione brutale"

Miley Cyrus racconta ad Apple Music dell’album Something Beautiful, dei tour e di molto altro - Miley Cyrus condivide con Apple Music le impressioni sul suo nuovo album "Something Beautiful", i tour e molto altro. continua a leggere

Paura per Miley Cyrus. «Ricoverata in terapia intensiva dopo un’infezione» - Il racconto: «La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi. Tutto questo perché ho girato il film, di notte, nella Walk of Fame» L'articolo Paura per Miley Cyrus. «Ricoverata in terapia intensiva dopo un’ ... Si legge su msn.com

Miley Cyrus ricoverata in terapia intensiva dopo aver girato il suo primo film: “La mia gamba si stava disintegrando” - Miley Cyrus ha rivelato un drammatico retroscena legato al suo nuovo progetto cinematografico e musicale. Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live!, la ... Secondo cinematographe.it

Miley Cyrus rivela: "Ricoverata in terapia intensiva dopo un'infezione" - Miley Cyrus ha rivelato di aver contratto una grave infezione dopo aver girato alcune scene del suo nuovo film sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Il progetto accompagna il suo nono album in studio, ... msn.com scrive