Paura in un Fast Food di Roma | Uomo Barricato in Bagno Minaccia i Clienti

Un'atmosfera di paura ha avvolto un fast food nel quartiere Africano di Roma la sera del 25 maggio. Un uomo di 37 anni, con disturbi psichici, si è barricato nel bagno e ha minacciato i clienti, creando momenti di tensione e preoccupazione. Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e rassicurare gli avventori, trasformando una serata ordinaria in un allarmante episodio di cronaca.

Momenti di tensione nel quartiere Africano. Immagine di repertorio Paura e tensione nella serata di domenica 25 maggio a Roma, quando un uomo italiano di 37 anni, affetto da disturbi psichici, si è barricato nel bagno di un fast food situato su viale Eritrea, nel quartiere Africano. A volto coperto, ha iniziato a urlare frasi minacciose come "Ammazzo tutti", sostenendo di essere armato. L'episodio si è protratto per circa due ore, durante le quali l'uomo ha seminato il panico tra i clienti. Il personale del locale, resosi conto della gravità della situazione, ha lanciato immediatamente l'allarme intorno alle 22:00...

