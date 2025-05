Paura in casa Ferragni il piccolo della famiglia si è fatto male ed è stato ingessato | ecco cosa è successo

Momenti di tensione per la famiglia Ferragni: il piccolo Edoardo ha subito un infortunio domestico che ha richiesto l'ingessatura. Francesca Ferragni, sorella di Chiara, ha condiviso l'accaduto sui social, rivelando i dettagli di questa preoccupante situazione. Scopriamo cosa è successo e come la famiglia ha gestito l'emergenza.

Momenti di apprensione per la famiglia Ferragni. A riportare un piccolo incidente domestico è stata proprio Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara, che sui social ha raccontato quanto accaduto al figlio Edoardo. Le immagini, condivise come di consueto durante il weekend, hanno subito attirato l’attenzione dei follower: tra sorrisi e attimi di quotidianità è spuntata una foto del bambino con il piede ingessato. Un dettaglio che ha generato preoccupazione ma anche grande affetto da parte dei fan, che hanno immediatamente chiesto spiegazioni e mandato messaggi di pronta guarigione. Paura in casa Ferragni: ecco cosa è successo... 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Paura in casa Ferragni, il piccolo della famiglia si è fatto male ed è stato ingessato: ecco cosa è successo

