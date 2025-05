Paura al pronto soccorso minaccia radiologo con un cavatappi poi sputa e urina in ambulatorio | denunciato 21enne a Como

Un episodio inquietante si è verificato al pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, dove un 21enne ha minacciato i radiologi con un cavatappi, creando panico tra il personale sanitario. Dopo l’aggressione, l'individuo ha sputato e urinato all'interno dell'ambulatorio. La polizia è intervenuta prontamente, denunciando il giovane per le sue azioni violente nella notte tra sabato e domenica.

San Fermo della Battaglia, 26 maggio 2025 – Per minacciare i sanitari della Radiologia, ha utilizzato un cavatappi, impugnandolo come se fosse un'arma. Un'aggressione per la quale è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia che, nella notte tra sabato e domenica, ha denunciato a piede libero un ventunenne comasco, accusato di possesso di oggetti atti a offendere, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Già noto per reati di ogni tipo, buona parte commessi quando era minorenne, è stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta e per atti contrari alla pubblica decenza. L'intervento della Squadra Volante risale alle 3 della notte tra sabato e domenica, quando dal pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna è giunta la richiesta di aiuto: il personale ha segnalato un giovane in stato di alterazione psico-fisica, violento ed estremamente offensivo, che impugnava il cavatappi...