Paura a Liverpool | auto sulla folla durante la parata dei Reds Diversi feriti arrestato un uomo

Una giornata di festa a Liverpool si è trasformata in un incubo quando un'auto ha travolto la folla durante la parata dei Reds. L'incidente ha causato diversi feriti, mentre le autorità hanno rapidamente arrestato un uomo in relazione all'accaduto. L'episodio ha suscitato preoccupazione e shock tra i partecipanti, interrompendo bruscamente un evento celebrativo.

