Paura a Cividale | sbaglia la manovra di parcheggio e sfonda la vetrina

Questa mattina a Cividale del Friuli, un incidente sorprendente ha scosso piazza Picco. Un'automobile, mentre tentava di parcheggiare, ha sbagliato manovra sfondando la vetrina del "Panificio del Foro". L’urto ha causato notevoli danni al locale, lasciando i passanti increduli. Scopriamo insieme i dettagli di questo inaspettato evento.

Una manovra sbagliata ha causato un incidente spettacolare questa mattina a Cividale del Friuli, in piazza Picco. Un'automobile ha sfondato l'intera vetrina del "Panificio del Foro", provocando ingenti danni al locale. L'episodio è avvenuto verso le ore 9 mentre il veicolo stava parcheggiando...

