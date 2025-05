Passeggiata contro la base militare Un’ottantina con il Movimento

A Pontedera, circa ottanta persone hanno partecipato a una "passeggiata informata" organizzata dal Movimento No Base nella Tenuta Isabella a Gello. Questa iniziativa, simile a una scampagnata, mira a mantenere alta l'attenzione e la contrarietà al progetto della base militare, un tema di grande rilevanza per la comunità locale.

PONTEDERA La "passeggiata informata" organizzata dal Movimento No Base nei terreni della Tenuta Isabella a Gello ha coinvolto un’ottantina di persone. Un’iniziativa molto simile a una scampagnata che è stata pensata dal Movimento per mantenere alta l’attenzione e la contrarietà al progetto della base militare dei reparti d’élite dei carabinieri. A Pontedera, secondo il progetto, è prevista la costruzione di un poligono di tiro da 500 metri ed una pista d’addestramento. Con gli edifici e i locali previsti a Pisa, la spesa della base di addestramente dovrebbe aggirarsi sui 520 milioni di euro. Per il Movimento No Base ha parlato Lorenzo Tamberi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passeggiata contro la base militare. Un’ottantina con il Movimento

