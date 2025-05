Pasquale Schiattarella | Ritorno a Ferrara e il futuro da allenatore

Pasquale Schiattarella torna a Ferrara, tornando simbolicamente sul manto erboso dello stadio Mazza, un gesto che evoca ricordi indelebili per i tifosi spallini. La sua presenza prima della gara col Milan è un segno di buon auspicio per la squadra di Baldini e apre a nuove prospettive per il futuro, compreso il desiderio di intraprendere la carriera di allenatore.

La passeggiata di Pasquale Schiattarella sul manto erboso dello stadio Mazza prima della gara col Milan Futuro si è rivelata di buon auspicio per la squadra di Baldini, oltre a riportarci alla mente i migliori anni della nostra vita spallina. L’ex centrocampista napoletano infatti ha giocato in biancazzurro dal 2016 al 2019, centrando da protagonista assoluto una promozione in serie A e due salvezze nel massimo campionato prima di lasciare la nostra cittĂ con l’amaro in bocca. "La societĂ fece delle scelte che non condivisi: ero affezionatissimo alla piazza e alla squadra, ma fui costretto ad andarmene perchĂ© non ero piĂą al centro del progetto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pasquale Schiattarella: Ritorno a Ferrara e il futuro da allenatore

Ne parlano su altre fonti

Pasquale Schiattarella: Ritorno a Ferrara e il futuro da allenatore - La passeggiata di Pasquale Schiattarella sul manto erboso dello stadio Mazza prima della gara col Milan Futuro si è rivelata di buon auspicio per la squadra di Baldini, oltre a riportarci alla mente i ... Segnala sport.quotidiano.net

Sant’Agata, ritorno in panchina per Pasquale Ferrara: “C’è un progetto importante” - hanno fatto sì che fosse la nostra prima ed unica scelta e che potesse concretizzarsi il suo ritorno”, ha commentato il presidente Antonio Ortoleva. Subito carico e desideroso di iniziare la nuova ... messinasportiva.it scrive

SPAL, La Nuova Ferrara: "Ipotesi addio per Schiattarella" - Il procuratore di Pasquale Schiattarella, Augusto Carpeggiani, ha parlato a lospallino.com in merito al futuro del suo assistito, nel mirino del Frosinone. (TUTTO mercato WEB) ... informazione.it scrive

La geniale pennellata di Pasquale Schiattarella