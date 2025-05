Partita la rimozione con gli elicotteri dei rifiuti sul torrente Rovigo

A Palazzuolo sul Senio è iniziata la rimozione dei rifiuti causati dalle frane nel torrente Rovigo, a seguito del maltempo del 14 e 15 marzo. Grazie all'utilizzo di elicotteri, oggi sono stati interamente sollevati circa 100 sacchi di rifiuti, un passo importante per ripristinare la pulizia e la sicurezza dell'area colpita.

PALAZZUOLO SUL SENIO – Sono partiti con l’elicottero i rifiuti franati nel Rovigo e dispersi nei tratti a valle del torrente, dopo il maltempo del 14 e 15 marzo scorsi. Le operazioni di rimozione si sono svolte questa mattina quando sono cominciati i voli con i primi sacchi di rifiuti, circa 100, raccolti con speciali mezzi operativi “a ragno”. Ma lo spostamento proseguirà anche nei prossimi giorni. Sul cantiere di somma urgenza messo in campo dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno stamani (26 maggio) erano presenti l’assessora all’ambiente Monia Monni, il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti e il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

