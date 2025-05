Partecipazione agli utili d’impresa una sfida culturale della destra per il sistema-Italia La ricerca incoraggiante dell’Adapt

Il recente approvazione da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge sulla partecipazione degli utili d'impresa segna un momento cruciale per il Sistema Italia. Promossa principalmente dalla destra e sostenuta da forze politiche come Azione e Italia Viva, questa iniziativa solleva interrogativi sulla sua implementazione e sulle ripercussioni culturali nell’ambito lavorativo, come evidenziato nella ricerca dell’Adapt.

Come noto mercoledì 14 maggio 2025 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il testo è stato approvato con il voto a favore del centrodestra, di Azione e di Italia viva, con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e dell'Alleanza verdi-sinistra e con l'astensione del Partito democratico, una scelta che ha causato, fra l'altro, la fuoriuscita della ex numero uno della Cisl, Anna Maria Furlan, rendendo evidente, ancora una volta, le incertezze "riformistiche" della sinistra italiana. Ora la realizzazione di coerenti politiche partecipative all'interno delle aziende, così come determinato dalla Costituzione, si sposta dal livello politico-ideale, incarnato, per decenni, dal sindacalismo nazionale e dalla destra sociale ed anticlassista, a quello applicativo, c on particolare attenzione agli attuali contesti socio-produttivi, ai mutati cambiamenti di natura culturale legati alla concezione stessa del lavoro e alla volontà delle parti sociali, con in testa i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro...