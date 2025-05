Parrucchiere di via Mazzini nei guai | denunciato e maxi multa

Un parrucchiere di Via Mazzini a Trieste è finito nei guai dopo essere stato denunciato e multato per gravi violazioni riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e la custodia del documento di valutazione dei rischi. L'operazione è stata condotta dai carabinieri e dal nucleo ispettorato del lavoro, svelando una situazione allarmante nel settore.

