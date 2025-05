Parroco tifoso entra in chiesa con la sciarpa del Napoli | i bambini della prima comunione sfilano con i palloncini azzurri - VIDEO

In un'inattesa fusione tra fede e sport, don Mauro Zurro, parroco della provincia di Napoli, ha celebrato la recentissima vittoria del Napoli indossando la sciarpa della squadra. Durante una festività che ha coinvolto anche i bambini della prima comunione, i piccoli hanno sfilato con palloncini azzurri, dimostrando come la gioia per lo scudetto abbia unito comunità e religione in un'affettuosa celebrazione collettiva.

La festa Scudetto ha "travolto" tutti, anche uomini e donne di Chiesa. Dopo le suore di clausura del Monastero della Cappuccine, infatti, anche un parroco della provincia di Napoli ha voluto esprimere la sua gioia per la grande impresa di Conte e i suoi ragazzi. Parliamo di don Mauro Zurro... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Parroco "tifoso" entra in chiesa con la sciarpa del Napoli: i bambini della prima comunione sfilano con i palloncini azzurri - VIDEO

