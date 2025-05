Parolo | Inzaghi? Se va via Inter in difficoltà! La finale decide la sua caratura

Marco Parolo analizza il futuro di Simone Inzaghi in casa Inter, sottolineando come la finale di Champions League sarà cruciale per definirne lo status. L’ex centrocampista mette in evidenza l'importanza del trofeo, che potrebbe mettere in discussione la caratura dell'allenatore piacentino e il suo percorso con il club nerazzurro. Un momento decisivo che potrebbe segnare un cambiamento nella sua carriera.

Parolo parla di Inzaghi e del suo futuro. Ma non solo: secondo l’ex centrocampista, la finale di Champions League deciderà anche la caratura e lo status di allenatore del mister piacentino. TROFEO CHE VALE LO STATUS DI SIMONE INZAGHI – Su DAZN, Marco Parolo si focalizza sul futuro del suo ex allenatore alla Lazio, ossia Simone Inzaghi. L’ex giocatore, oggi opinionista, si esprime in questo modo parlando della stagione e dei 4 anni di lavoro: « L’Inter ha fatto sognare i tifosi, li ha portati fino a lì, la finale decide la caratura di Inzaghi. O entra in quell’olimpo o rimane un grande allenatore... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Parolo: «Inzaghi? Se va via, Inter in difficoltà! La finale decide la sua caratura»

