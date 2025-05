Parma città per i giovani? La nostra città è al 43esimo posto in Italia

Parma si distingue per il suo impegno nel garantire qualità della vita ai diversi gruppi di età, posizionandosi al 43esimo posto in Italia per il benessere dei giovani con 516 punti. La città brilla anche per i più piccoli, classificandosi al 25esimo posto, e offre un ambiente favorevole agli anziani, piazzandosi al 9° posto. Questi dati emergono dall'indagine sulla Qualità della vita, evidenziando la vitalità e l'equilibrio sociale di Parma.

Parma si piazza al 43esimo posto in Italia per quanto riguarda il benessere dei giovani con un punteggio di 516, al 25esimo posto per i bambini con un punteggio di 499.3 e al 9° posto per la città degli anziani con un punteggio di 561, 9.

