Parco ex Cassarà il Cnddu denuncia | Abbandono rimozione e silenzio sono un affronto alla memoria

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani denuncia l'abbandono del Parco ex Cassarà a Palermo, evidenziando come la rimozione e il silenzio attorno a questo luogo rappresentino un affronto alla memoria collettiva. Attraverso la segnalazione di un gruppo di docenti, il CNDDU esprime sdegno e preoccupazione per la negligente gestione di uno spazio pubblico cruciale per la comunità locale.