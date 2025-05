Parcheggi a Treviso Confartigianato | Si rischia di svuotare il centro storico

L'importanza dei parcheggi nel centro storico di Treviso è al centro di un acceso dibattito avviato da Confartigianato. L'associazione avverte del rischio di svuotare la città, avvertendo che una gestione inadeguata potrebbe minacciare l'identità locale e mettere in pericolo molte attività economiche. È fondamentale trovare un equilibrio per preservare la vitalità del centro e sostenere l'economia locale.

«I parcheggi in centro sono un fattore determinante per il futuro di Treviso, non si possono svuotare i centri storici. Significherebbe snaturare l’identità della città e mettere a rischio tante attività economiche». A lanciare l'allarme e a tenere vivo il dibattito sui parcheggi in città è... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Parcheggi a Treviso, Confartigianato: «Si rischia di svuotare il centro storico»

