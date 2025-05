Parata scudetto Napoli De Laurentiis | Almeno un milione e mezzo di tifosi Conte? Se vuole rimanere è benvenuto L’allenatore sceglie il silenzio

La festa scudetto del Napoli si preannuncia epocale, con Aurelio De Laurentiis che stima la presenza di almeno un milione e mezzo di tifosi. Intanto, l'allenatore Conte mantiene il silenzio sul suo futuro, mentre il lungomare di Napoli si prepara a diventare il palcoscenico di un'incredibile celebrazione. I colori azzurri si tessono nei cuori dei sostenitori, pronti a festeggiare un trionfo storico.

«Ci saranno un milione e mezzo di persone» alla festa Scudetto del Napoli, questa la stima del presidente Aurelio De Laurentiis. Che la stima sia corretta o no – e l’opzione giusta è la seconda – dà perfettamente un’idea del calore del popolo azzurro. Il lungomare della città si è trasformato un formicaio di persone vestite di azzurro, striscioni e cori. La voglia di festeggiare il quarto tricolore della storia del Napoli è stata tanta da aver creato più di una situazione di tensione con le forze dell’ordine, che stanno tentando di tenere libero il passaggio agli autobus scoperti. Come prevedibile, le transenne e i cordoni sono stati oltrepassati e numerosi tifosi hanno circondato i bus, che procedono a passo d’uomo vicino alle ali di folla in festa... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Parata scudetto Napoli, De Laurentiis: «Almeno un milione e mezzo di tifosi. Conte? Se vuole rimanere è benvenuto». L’allenatore sceglie il silenzio

