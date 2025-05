Parata auto travolge tifosi Liverpool

Un incidente tragico ha interrotto le celebrazioni per la vittoria del campionato inglese del Liverpool, quando un veicolo ha travolto diversi tifosi. La certezza di diversi feriti ha scatenato preoccupazione, mentre il conducente è stato arrestato. Le immagini di questa drammatica situazione hanno scosso la comunità, con pensieri solidali per le vittime e i loro familiari.

21.25 Un veicolo ha investito diverse persone a Liverpool durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio della squadra locale. Diversi feriti.Il conducente è stato arrestato. "Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer che ha ringraziato la polizia e i servizi di emergenza per la loro tempestività. Le indagini sono in corso... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Auto travolge tifosi del Liverpool durante la parata di fine stagione: diversi feriti VIDEO - Il dramma durante la grande parata. Mentre erano in festa per le vie della città per celebrare la vittoria della Premier League, un’automobile di grosse dimensioni ha travolto i tifosi del Liverpool c ... 🔗msn.com scrive

Liverpool, auto travolge tifosi durante la parata per la vittoria della Premier League - (LaPresse) Un’auto ha travolto un gruppo di tifosi del Liverpool durante la parata per la vittoria della Premier League. Migliaia di persone sono arrivate da tutto il Paese, ma i festeggiamenti sono s ... 🔗Lo riporta msn.com

Paura a Liverpool: auto sulla folla, travolti i tifosi in festa per la Premier - Diversi feriti durante le celebrazioni in strada per la conquistata del campionato da parte dei Reds: arrestato il conducente ... 🔗Secondo corrieredellosport.it

Follia dopo PSG-Arsenal, un’auto travolge i tifosi che stavano festeggiando: 44 arresti, tre feriti