Parapiglia in condominio Residente inciampa e cade

Un banale episodio di dimenticanza si trasforma in un caos incondominiale a Lodi Vecchio. Sabato notte, un giovane residente, rimasto chiuso fuori dal suo appartamento, decide di suonare ai vicini per chiedere aiuto. Purtroppo, la situazione degenera, culminando in un incidente che porta una donna all'ospedale. Un esempio di come piccoli contrasti possano avere conseguenze inaspettate nella vita di condominio.

LODI VECCHIO (Lodi) Dimentica le chiavi dell’appartamento e suona ai vicini, ma ne nasce un parapiglia e una donna finisce all’ ospedale. Un giovane che a Lodi Vecchio abita in un appartamento di via Leonardo da Vinci, alle 23.40 di sabato ha suonato ai vicini di casa per farsi aprire la portineria. Cercava di rincasare. Ma dopo aver suonato diversi campanelli, si sono scaldati i toni. Uno dei vicini non l’ha infatti presa bene. Ne è nata una discussione tra diversi inquilini, con molto trambusto. E una quarantunenne, nell’indietreggiare, è inciampata e caduta. È stata quindi soccorsa dalla Croce Rossa di Lodi e accompagnata in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Lodi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parapiglia in condominio. Residente inciampa e cade

