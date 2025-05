Papaya riapre all’Idroscalo | la nuova oasi estiva tra la pineta e il lago

Papaya riapre all'Idroscalo, dando vita a una nuova oasi estiva tra la pineta e il lago. A pochi passi dalla sede Mondadori e dall'aeroporto di Linate, il Papaya Beach Club (via Circonvallazione, ingresso 5, Segrate) promette un'estate indimenticabile. Goditi momenti di relax durante il giorno e lasciati travolgere dalla musica e dal ballo nelle fresche serate estive. Preparati a vivere esperienze uniche!

A pochi metri dalla sede Mondadori e dall'aeroporto di Linate, Papaya (co Papaya Beach Club, via Circonvallazione, ingresso 5, Segrate) torna a far parlare di sé. Da quest'anno il format estivo apre i cancelli a un'estate che si preannuncia già un successo. Rilassati di giorno, balla di...

