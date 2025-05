Papa Leone XIV vuole tornare nel Palazzo Apostolico ma deve attendere

Papa Leone XIV ha scelto di trasferirsi nel Palazzo Apostolico, segnando un importante passo nella sua conduzione del papato. Tuttavia, dovrà attendere prima di concretizzare questo desiderio, in quanto ci sono procedure da rispettare. Scopriamo le motivazioni e le implicazioni di questa decisione strategica per il nuovo pontefice.

Papa Leone XIV ha deciso quale sarà la sua abitazione, si trasferirà nel Palazzo Apostolico, ma dovrà aspettare un po' prima di poterla mettere in pratica per una ragione. Tra le scelte che un pontefice deve prendere poco dopo la sua elezione al soglio pontificio c'è anche quella di decidere dove andare ad abitare.

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost. continua a leggere

Sinner scherza con Papa Leone XIV in Vaticano: «Santità, vuole giocare?». Prevost: «Qui meglio di no, ma a Wimbledon mi lascerebbero» - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, pre ... Come scrive msn.com

Ancora raid a Gaza, l'Anp vuole incontrare il Papa - Lo dice a proposito di papa Leone XIV Hussein al-Sheikh (Abu Jahed), numero due dell'Autorità Nazionale Palestinese, in un'intervista ad Avvenire, commentando gli appelli del Pontefice su Gaza. Si legge su ansa.it

Papa Leone XIV, bagno di folla per il giro in papamobile, poi la benedizione dei neonati: «Mondo ferito dalla guerra, costruiamo la pace» - Bagno di folla per papa Prevost in papamobile in Piazza San Pietro prima della sua udienza generale. Per Leone XIV si tratta della prima udienza generale. Il Pontefice saluta e benedice i fedeli, ... Si legge su ilmessaggero.it