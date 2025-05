Paolo Vallan morto in cava a Mantello in Valtellina operaio caduto nel macchinario che frantuma le pietre

Tragedia sul lavoro in Valtellina: Paolo Vallan, un operaio, ha perso la vita in un incidente presso una cava a Mantello, colpito da un macchinario per la frantumazione delle pietre. Questo drammatico evento riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rendendolo l'ennesimo caso di mortalità professionale. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

