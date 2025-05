Paolo Salvarore è il nuovo sindaco di Bussi eletto con 72 voti di scarto

Paolo Salvatore è stato eletto nuovo sindaco di Bussi con il 52,13% dei voti, superando l'altro candidato Carmine Di Carlo con un margine di 72 voti. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, in cui Salvatore ha guidato la lista "Lavoriamo sempre per Bussi", promettendo un impegno costante per il bene della comunità.

