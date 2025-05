Panthers Roseto in A1 | Trionfo Storico nel Basket Femminile Abruzzese

Le Panthers Roseto scrivono una pagina storica per il basket femminile abruzzese, raggiungendo la promozione in Serie A1. Davanti a 2.500 tifosi entusiasti, la squadra ha concluso i playoff imbattuta, con sei vittorie consecutive. Sponsorizzate da ARAN Cucine, le Panthers sono pronte a rappresentare l'Abruzzo nel massimo campionato, coronando un percorso mozzafiato ricco di sacrificio e determinazione.

Teramo - Davanti a 2.500 spettatori, le Panthers Roseto conquistano la promozione in Serie A1 femminile, chiudendo i playoff imbattute con sei vittorie consecutive. Le Panthers Roseto, sponsorizzate ARAN Cucine, hanno raggiunto un traguardo storico nel basket femminile italiano, ottenendo la promozione in Serie A1. La squadra abruzzese ha superato in Gara 2 delle finali playoff la formazione lombarda del Costa Masnaga con il punteggio di 76-66, davanti a un pubblico record di 2.500 spettatori al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. Guidate dal coach Simone Righi, le Panthers hanno dimostrato una notevole determinazione, chiudendo la post-season con un percorso netto di sei vittorie su sei partite...

