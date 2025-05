Pannelli pronti per il fotovoltaico | in partenza la campagna adesioni

La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (Cers) di Guardamiglio, già presentata otto mesi fa, sta per diventare operativa. Venerdì prenderà il via la campagna di adesioni, con il progetto che ha ricevuto l'approvazione della Corte dei Conti. Un'importante opportunità per tutti i cittadini di contribuire attivamente alla transizione energetica.

Guardamiglio (Lodi) – La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (Cers) di Guardamiglio, annunciata otto mesi fa, diventa realtà. Venerdì sarà aperta la campagna adesioni. Intanto quella del Comune ha ottenuto l’approvazione della Corte dei Conti, che ha valutato positivamente il progetto. “Abbiamo vinto il bando di Fondazione Cariplo “Alternative 2024“ con cui finanzieremo circa 50 Kw di fotovoltaico da posizionare sul tetto delle scuole – annuncia il sindaco Giancarlo Rossetti – I primi impianti fotovoltaici dei privati che hanno aderito alla Cers stanno per essere collegati e la comunità presto funzionerà a regime”... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pannelli pronti per il fotovoltaico: in partenza la campagna adesioni

