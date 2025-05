Panico durante la parata del Liverpool | auto travolge la folla di tifosi

Un'improvvisa tragedia ha interrotto la festa per la parata del Liverpool, quando un'auto ha travolto la folla di tifosi. Quella che doveva essere una celebrazione della stagione calcistica si è trasformata in un momento di panico e paura, mentre migliaia di sostenitori radunati lungo il percorso hanno vissuto attimi di terrore. La gioia della comunità ha lasciato spazio all'angoscia in un evento che avrebbe dovuto unirli.

Era iniziata come una festa, un lungo abbraccio rosso tra i vicoli della città . Il Liverpool celebrava la fine di una stagione entusiasmante, condividendo la gioia con la sua gente. Migliaia di persone si erano radunate lungo il percorso del bus scoperto, tra cori, fumogeni e applausi, mentre famiglie con bambini sulle spalle si stringevano nei momenti di euforia. Una giornata di festa che sembrava destinata a rimanere nei ricordi di tutti come una delle più belle. Ma in un attimo, l’atmosfera gioiosa si è spezzata. Un boato secco ha interrotto i cori, seguito da urla e il caos. Auto si lancia contro la folla... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Panico durante la parata del Liverpool: auto travolge la folla di tifosi

