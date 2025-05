Pallanuovo Plebiscito Padova da favola | batte Lerici e vola verso l’A2

Il CS Plebiscito Padova realizza un'impresa straordinaria battendo il Lerici e guadagnando l'accesso alla finale dei play-off di Serie B. Dopo la delusione nella gara di andata, i ragazzi guidati da coach Dino Rolla mostrano un grande spirito di squadra e determinazione, ribaltando le sorti della competizione e puntando verso l’A2. Una vittoria che segna un fondamentale passo nella loro straordinaria stagione.

Missione compiuta per il CS Plebiscito Padova, che espugna la piscina di Lerici e vola in finale play off di Serie B. Dopo la sconfitta subita in casa in gara 2, i ragazzi di coach Dino Rolla rispondono con una prova di grande carattere, determinazione e maturità, centrando un traguardo...

