Palladino | Grazie ai ragazzi sesto posto è una soddisfazione I tifosi credano in noi

Firenze, 26 maggio 2025 - Raffaele Palladino si mostra soddisfatto dopo aver raggiunto il sesto posto in classifica, un risultato che profuma di traguardo importante. Con 65 punti accumulati, la qualificazione in Conference League è ora realtà, grazie alla vittoria in Udine e alla sorprendente sconfitta della Lazio. "I tifosi devono credere in noi", afferma Palladino, ringraziando la squadra e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo.

Firenze, 26 maggio 2025 - Soddisfatto e stremato. Raffaele Palladino è riuscito a tagliare il traguardo dei 65 punti e della qualificazione in Conference League grazie alla vittoria di Udine e al crollo della Lazio contro il Lecce. "Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di ottenere questo risultato, dai magazzinieri ai ragazzi, è stata una stagione importante. Erano undici anni che la Fiorentina non arrivava sesta. Non ci siamo prefissati un unico obiettivo, solo di sudare la maglia, cosa che abbiamo sempre fatto. Arrivare in Conference è stata una grande soddisfazione per noi". Fiorentina’s coach Raffaele Palladino looks on prior the Italian Serie A soccer match Udinese Calcio vs ACF Fiorentina at the Friuli - Bluenergy Stadium in Udine, Italy, 25 May 2025... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net